De fleste af pigerne var under 15 år.

65 gange har en 24-årige mand angiveligt forbrudt sig mod 27 piger, hvoraf de fleste altså var mindreårige.

Sådan lyder tiltalen mod manden, der i begyndelsen af marts skal for Retten i Esbjerg.

Tiltalen lyder på både voldtægter, ulovlig tvang og seksuelle krænkelser.

I en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi lyder det mere præcist:

»Manden er tiltalt for voldtægt eller voldtægtsforsøg af syv af pigerne samt samleje med børn under 15 år, herunder ved brug af fysisk eller psykisk overmagt, tvang eller trusler.«

Dertil kommer en tiltale for blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang, besiddelse af seksuelt materiale af personer under 15 år og et tilfælde af uberettiget videregivelse af billeder samt to tilfælde af trusler.

Ifølge tiltalen skulle den 24-årige havde kontaktet pigerne gennem de sociale medier og tvunget dem til at sende ham nøgenbilleder og videoer.

Derefter er det anklagemyndighedens opfattelse, at han mødtes med nogle af pigerne, og der udsatte dem for voldtægt, forsøg på voldtægt eller samleje med børn under 15 år ved brug af fysisk eller psykisk overmagt, tvang eller trusler, lyder tiltalen.

Ofrene kommer fra det meste af landet.

Overgrebene har ifølge tiltalen fundet sted i perioden fra 2014 til manden blev anholdt af Syd- og Sønderjyllands Politi på sin bopæl i Vejen Kommune 25. april 2022.

Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Retssagen begynder ved Retten i Esbjerg 4. marts 2024.

Der ventes dom i midten af juni.