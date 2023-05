Da færdselsbetjenten nærmede sig, satte føreren pludselig gang i en voldsom acceleration og drønede videre ad Køge Bugt Motorvejen.

Hændelsen førte til en biljagt tirsdag aften, lyder det i døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Årsagen var, at en af færdselspolitiets civile videovogne under patruljering ad Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning ved Greve, pludselig blev overhalet af en personbil med udenlandske nummerplader.

Her kørte personbilen væsentligt hurtigere end de tilladte 110 km/t. For på en strækning på over to kilometer blev føreren af personbilen målt til at køre en gennemsnitshastighed på mindst 181 km/t.

Og det var netop derfor, at betjentene forsøgte at bringe føreren til standsning ved Ishøj-afkørslen, som kortvarigt mislykkedes, fordi føreren stak af. Det lykkedes dog politiet, at få bilisten indhentet og standset igen i nødsporet på motorvejen.

Føreren viste sig at være en 24-årig mand fra Litauen, der havde en promille på over 2,0 og havde kokain i blodet.

Den 24-årige litauer blev anholdt i forbindelse med sigtelserne for de tre overtrædelser af færdselsloven, hvorefter han fik udtaget blodprøver til nærmere undersøgelse for både alkohol og euforiserende stoffer.

Hans bil blev også beslaglagt med henblik på senere konfiskation.

Efter afhøring til sagerne forblev den 24-årige litauer i politiets varetægt, idet anklagemyndigheden vil fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling.

