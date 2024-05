Af hensyn til politiets videre efterforskning ønsker ordensmagten ikke at oplyse detaljeret om sagen.

En 24-årig mand er lørdag blevet varetægtsfængslet for besiddelse af narkotika efter et grundlovsforhør ved Retten i Randers.

Det skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Politiet skriver i døgnrapporten, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen af hensyn til den igangværende efterforskning, og det har ikke været muligt at få uddybet nærmere, hvad manden er sigtet for.

Politiet skriver i døgnrapporten, at manden under "en politiforretning" blev fundet i besiddelse af "en større mængde narkotika og kontanter".

Det er imidlertid ikke oplyst, hvad formuleringen "en større mængde" dækker over, ligesom det heller ikke er oplyst, hvilken type narkotika der er tale om.

Dommeren i Randers har besluttet, at den 24-årige skal være fængslet foreløbig frem til 20. juni.

Når der sker varetægtsfængsling i sager om narkotika vil det typisk være straffelovens paragraf 191, der er i spil.

Bestemmelsen omhandler både indsmugling, besiddelse og handel med stoffer, men i større mængder. Strafferammen er fængsel i 10 år, men drejer sagen sig om, hvad der i loven kaldes en "betydelig mængde", kan straffen stige til fængsel i 16 år.

