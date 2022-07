Lyt til artiklen

En 17-årig dreng blev natten til lørdag sparket og trampet i hovedet i Bispensgade i Aalborg.

Nu er en 24-årig mand blevet anholdt og varetægtsfængslet for det grove, voldelige overfald.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Det er alvorlig kriminalitet, som vi mistænker pågældende for, så jeg er tilfreds med, at vi hurtigt har fået pågrebet den mistænkte i sagen,« siger politikommissær Kenneth Rodam i pressemeddelelsen.

Han understreger, at politiets efterforskning fortsætter.



Blandt andet skal efterforskerne have talt med de personer – en kvinde og en mand – der var i følgeskab med den 24-årige formodede gerningsmand før, under og efter overfaldet.



»Vi kender identiteten på den ene, og dem skal vi have talt med. Det handler om, at vi skal have klarlagt deres rolle i forbindelse med denne alvorlige sag,« siger Kenneth Rodam.

Under overfaldet fik den 17-årige dreng alvorlige skader i ansigtet.

Den mistænkte i sagen meldte sig torsdag selv til politiet.

Det var billeder fra videoovervågning, der førte til, at politiets efterforskere, via oplysninger fra offentligheden, kunne fastslå identiteten på den mistænkte.

Derefter opfordrede politiet den mistænkte til at melde sig selv.

En opfordring, han altså til sidst valget at følge.

Han erkendte delvist forholdet, men kendelsen blev kæret til landsretten.

Han blev varetægtsfængslet frem til 4. august.