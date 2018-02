En mand blev onsdag aften ramt af skud i Taastrup. Han er blevet opereret, og hans tilstand er stabil.

Taastrup. En 24-årig mand blev onsdag aften ramt af et skud i brystet på Taastrupgaardsvej i Taastrup.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi, der fik anmeldelsen om skudepisoden klokken 18.30.

- Der er affyret et enkelt skud, og en person er blevet ramt, fortalte vagtchef Thomas Christensen tidligere onsdag.

Skuddet ramte den 24-årige i brystet. Han blev bragt til sygehuset, hvor han blev opereret.

Kort før klokken et natten til torsdag oplyser vagtchef Søren Enemark, at operationen er overstået, og at manden er kørt til opvågning.

- Hans tilstand er stabil, siger Søren Enemark.

Vagtchefen oplyser desuden, at den 24-årige er kendt af politiet i forvejen. For hvad ønsker han dog ikke at komme nærmere ind på.

Ligeledes oplyser vagtchefen, at det endnu er for tidligt at sige noget om, hvorvidt skyderiet er banderelateret eller ej.

- Der bliver efterforsket i begge retninger, siger han.

Natten til torsdag har politiet ikke anholdt nogen i forbindelse med skyderiet, og det har heller ikke fundet det våben, der er brugt.

/ritzau/