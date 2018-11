Mandag eftermiddag affyrede politiet skud på Karen Blixens Boulevard i Brabrand i Aarhus, da en 24-årig mand angreb politipatruljen med en kniv.

Nu skal manden fremstilles i grundlovsforhør tirsdag i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi.

»Efter grundlovsforhøret i dag ved vi, om den sigtede skal varetægtsfængsles, men vi regner med, at han fremstilles in absentia,« siger Jakob Christiansen, pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

En politipatrulje rykkede mandag ud til Brabrand efter en melding om, at den 24-årige mand skabte utryghed i en bus.

Ifølge politiets forklaring skete overfaldet, da patruljen efterfølgende kom frem til Karen Blixens Boulevard, og den 24-årige mand angreb dem med en kniv.

Politiet følte sig i den forbindelse nødsaget til at trække deres våben, og den 24-årig mand blev hårdt såret.

Det er endnu uklart, hvor mange skud betjentene affyrede, men politiet fortæller, at manden kort tid efter blev kørt til Aarhus Universitetshospital, hvor hans tilstand var kritisk.

Tirsdag er mandens tilstand stabil, men politiet kan ikke oplyse, om han er blevet udskrevet fra hospitalet.

Chefpolitiinspektør Klaus Arboe fra Østjyllands Politi afholdte mandag et pressemøde i Aarhus i forbindelse med episoden på Karen Blixens Boulevard samme dag. Politichefen ville ikke kommentere, om en 24-årig udviste sympati for Islamisk Stat ved knivangreb i Brabrand. Foto: Axel Schütt/ Ritzau Scanpix Vis mere Chefpolitiinspektør Klaus Arboe fra Østjyllands Politi afholdte mandag et pressemøde i Aarhus i forbindelse med episoden på Karen Blixens Boulevard samme dag. Politichefen ville ikke kommentere, om en 24-årig udviste sympati for Islamisk Stat ved knivangreb i Brabrand. Foto: Axel Schütt/ Ritzau Scanpix

Østjyllands Politi har i forbindelse med hændelsen valgt at oprette en mobil politistation i det vestlige Aarhus.

»Vi har besluttet os for at være ekstra synlige i området, så beboerne kan føle sig trygge. Derudover høre vi meget gerne fra lokale som har set noget,« siger Jakob Christiansen.

Han oplyser, at politiet allerede har modtaget flere tips fra vidner og lokale i området.

Af hensyn til efterforskningen kan han dog ikke oplyse, hvilke informationer som er blevet givet.

»Vi er fortsat meget interesseret i at høre fra folk,« understreger Jakob Christiansen.

En enkelt betjent fik knubs under episoden, men ingen betjente kom alvorligt til skade.

Udover politiet efterforskes det præcise forløb også af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

De skal undersøge, hvorvidt politiet afgav skud før eller efter, at manden var blevet afvæbnet.