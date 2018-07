Nordjyllands Politi har anholdt en 24-årig mand, der mistænkt for at være den flugtbilist, der torsdag var skyld i en 87-årig mands død.

En ældre mand på 87 år mistede torsdag livet, efter at han på sin cykel blev påkørt af en bilist ved Aabybro. Bilisten, der påkørte cyklisten, flygtede efterfølgende fra stedet.

Nu har politiet altså pågrebet den bilist, der mistænkes for at have forårsaget den ældre mands død og derefter stak af fra gerningsstedet.

Siden ulykken har politiet efterforsket for at klarlægge hele hændelsesforløbet samt finde personen i bilen, der kørte fra stedet. Og det er den efterforskning, der nu har ført frem til, at politiet i dag kl. 11.33 kunne rykke ud og anholde en 24-årig mand fra Nordjylland.

»Vi har arbejdet med en række elementer fra ulykkesstedet, blandt andet spor fra flugtbilen. Bilen fik forskellige skader efter ulykken, hvilket gav os nogle ret konkrete ting at gå efter,« siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Lars Jensen, der også oplyser, at en flere vidner henvendte sig med oplysninger til politiet.

