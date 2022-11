Lyt til artiklen

En 24-årig mand er her til formiddag blevet anholdt for at stå bag knivdrabet på den 37-årige gravide kvinde, der torsdag blev overfaldet foran det plejehjem, hvor hun arbejdede.

Den mistænkte 24-årige mand er afgansk statsborger, og han blev anholdt her til formiddag kl. 09.11. Anholdelsen foregik ifølge politiet helt uden dramatik, og han vil nu blive afhørt.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

»Den anholdte mand er mistænkt for at have begået drabet på den 37-årige kvinde. Efterforskningen af sagen kører fortsat på sit højeste, og der er fortsat er mange ting, som skal afklares,« siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist.

Manden vil tirsdag klokken 09.00 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk med begæring om varetægtsfængsling. Her vil anklagemyndigheden begære om lukkede døre.

Det er politiets hypotese, at kvinden ikke var et tilfældigt udvalgt offer. Hvad motivet er, har politiet på nuværende tidspunkt ikke ville løfte sløret for.

Ifølge tidligere drabschef Bent Isager-Nielsen tyder alt på, at der er tale om et nærdrab.

»Alt tyder på, det er et relationsdrab. Jeg tror, det er en tilregnelig drabsmand, der er gået efter hende.«

I weekenden blev to unge mænd efterlyst som vidner i sagen. To mænd meldte sig, men det viste sig ikke at være de rette personer. De to unge mænd, som formodes at have været i området i indbrudshensigt, er fortsat ikke blevet identificeret.

Drabet skete klokken torsdag klokken 23.10 og blev overværet på nærmeste hold af en kollega, som forsøgte at hjælpe. Politiet var fremme på stedet efter fem minutter og gav livreddende førstehjælp, men hendes liv stod ikke til at redde, og hun afgik ved døden ved ankomst til hospitalet.

Selvom kvindens liv ikke stod til at redde, så lykkedes det lægerne at forløse barnet, en lille dreng, og han har det efter omstændighederne godt og befinder sig nu på hospitalet.

B.T. har talt med en en kollega til den 37-årige kvinde, der kalder drabet for tragisk og uforståeligt. Ifølge kollegaen var kvinden både 'glad og nygift.'

