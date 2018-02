Kvindelig fodgænger blev alvorligt kvæstet, da hun fredag i et vejkryds i Aarhus blev ramt af en personbil.

Aarhus. En 24-årig kvinde meldes uden for livsfare efter en voldsom påkørsel sent fredag eftermiddag i Aarhus.

- Hendes tilstand er stabil, oplyser vagtchef Jens Rønberg fra Østjyllands Politi efter midnat.

Kvinden var til fods ved at passere et kryds mellem Nordre Ringvej og Aldersrovej, da hun blev ramt af en personbil.

- Hun havnede på fronten af bilen. Men hvem, der var forkert på den, ved vi endnu ikke, siger vagtchefen.

Kvinden, der kommer fra Jelling, kom alvorligt til skade.

Ud over et kraniebrud har hun også adskillige brud på benene samt et brækket håndled.

Hun blev efter uheldet, der skete kort før klokken 18, overført til traumecenteret på Aarhus Universitetshospital.

Politiet har endnu ikke haft mulighed for at tale med kvinden.

/ritzau/