Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For præcis et år siden blæste en 24-årig kvinde igennem landsbyen Visby i Thy med alt, alt for høj fart.

Det kommer hun til at betale dyrt for. Meget dyrt.

Da kvinden kørte ad Oddesundvej i Visby, blev bilens fart i en fartkontrol målt til 125 kilometer i timen – på en strækning hvor fartgrænsen er 60 kilometer i timen.

Nu er der faldet dom i sagen, skriver Nordjyske.

Ved Retten i Thisted blev den 24-årige kvinde idømt 20 dages ubetinget fængsel og tre års ubetinget fratagelse af kørekortet.

Men ikke nok med det.

Idet hendes fartovertrædelse var på mere end 100 procent, og hun derudover kørte over 100 kilometer i timen, kommer de skærpede regler for vanvidskørsel i spil.

Derfor mister kvinden også sin Seat Ibiza.

Allerede da fartforseelsen fandt sted fik kvinden frakendt kørekortet og konfiskeret sin bil. Nu er begge dele stadfæstet i retten.