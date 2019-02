Lettisk mand, der er tiltalt for dødsulykke med tre omkomne, er tidligere dømt for spritkørsel i sit hjemland.

En 24-årig mand fra Letland erkender, at han 9. december 2018 forvoldte tre personers død ved en voldsom trafikulykke på Hodsagervej nær Holstebro.

Han er ved Retten i Herning tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Den tiltalte forklarer, at han var kommet til Danmark måneden før for at arbejde på en minkfarm.

Aftenen og natten før ulykken havde han drukket alkohol sammen med arbejdskammerater. De havde blandt andet drukket whisky.

Den tiltalte kan ikke huske, hvor meget han drak, eller hvornår drikkelaget sluttede.

Men en blodprøve efter ulykken viste en promille på mindst 1,46 promille.

- Jeg kører på vejen, pludselig er alt sort. Det næste, jeg husker, er at jeg vågner op på sygehuset, siger den tiltalte med lav stemmeføring.

Han er iført en grå- og hvidstribet trøje og kigger ned på bordet foran ham, da han via en tolk afgiver forklaring.

Da politiet ankom til ulykkesstedet, fandt de to døde personer, en 41-årig kvinde, der førte bilen, samt en 7-årig pige.

En 9-årig dreng var hårdt kvæstet og døden dagen efter. En anden 7-årig pige kvindens datter var ligeledes hårdt kvæstet, men hun overlevede.

Den tiltalte forklarer, at han ikke har hverken kørekort eller bil. Den sølvgrå Ford Mondeo, han kørte i, tilhører hans far.

Han har forsøgt at erhverve kørekort to gange, men er hver gang dumpet. Det har dog ikke forhindret ham i at køre spritkørsel i sit hjemland. Det blev han dømt for i 2017.

Politiets undersøgelser viser, at han kørte ikke under 137 kilometer i timen. Det kan den tiltalte ikke genkende.

- Det er muligt, jeg kørte stærkt, men ikke så stærkt, som der står, siger den tiltalte.

Han mener, at han højst kørte 110 kilometer i timen.

Et vidne, der kom kørende i modsat retning, bruger dog udtrykket hasarderet om kørslen.

- Bilen kom kørende uden lys i fuld fart. Den trækker ud mod midterlinjen, så jeg må trække ud til højre, forklarer den kvindelige modkørende.

Hun var overbevist om, at hun var vidne til en politijagt på grund af bilens hastighed.

Anklager Iben Holm kræver manden idømt flere års ubetinget fængsel og efterfølgende udvisning af landet.

Hun har ikke løftet sløret for, hvor mange års fængsel hun anser for passende.

Retten ventes at afgøre sagen senere på dagen.

