Et spædbarn fik brud på adskillige knogler efter grov vold og mishandling. Far idømt anbringelse.

Flere brækkede ribben, blå mærker og brud på skinneben og kraveben.

Et spædbarn blev i slutningen af 2018 udsat for grov vold med karakter af mishandling. Voldsudøveren var barnets far.

Det er Retten i Sønderborg mandag kommet frem til.

Den 24-årige mand er fundet skyldig i flere tilfælde af grov vold mod sit spædbarn samt vold mod et 13-årigt barn.

Han er i den forbindelse blevet idømt anbringelse på en institution for personer med vidtgående psykiske handicap. Det oplyser specialanklager Annemarie Haarh fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Også barnets 28-årige mor var tiltalt i sagen, men hun er blevet frifundet.

Sagen blev ført som en nævningesag. Her mente tre af seks nævninger, at moren skulle dømmes for medvirken.

Det mente de resterende nævninger og de juridiske dommere dog ikke.

- Jeg er tilfreds med, at man har fundet faren skyldig. Så har der været en dissens, hvor der var tre nævninger, der stemte for at dømme moderen for medvirken.

- Derfor skal vi lige have dommen ind og tage stilling til, om vi vil indstille den til anke, siger Annemarie Haarh efter dommen.

Af anklageskriftet, som den 24-årige mand er dømt efter, fremgår det, at han i december 2018 og i en periode på op til seks uger forinden blandt andet klemte barnet om brystkassen og vred og trak i barnets arme.

Volden førte til, at barnet brækkede begge kraveben, flere ribben og venstre skinneben samt fik "blodunderløbne mærker" på maven.

Voldsepisoderne fandt blandt andet sted på familiens bopæl i Nordborg gennem en periode, der strakte sig fra barnets fødsel og seks uger frem.

Hændelsen med et 13-årigt offer fandt sted i april 2018 ved nogle fodboldbaner i Sønderborg. Barnet, som ikke er mandens eget, blev slået med knyttet næve i ansigtet.

Manden valgte at anke dommen på stedet.

/ritzau/