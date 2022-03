En 24-årig mand er tirsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet. Mistænkt for at have forsøgt at dræbe en eller flere personer.

Hvem, han iforsøgte at dræbe, står dog ikke klart.

I sigtelsen mod ham lyder det nemlig, at der ifølge politiet er tale om en eller flere ukendte personer, hvis liv den 24-årige altså skulle have forsøgt at gøre en ende på, da han affyrede skud med en ni millimeter pistol.

Skudepisoden fandt sted kort før klokken 22 i området ved Turpinssvinget i Brøndby, og den 24-årige blev i umiddelbar forlængelse heraf anholdt af politiet, der var rykket talstærkt ud til området.

I første omgang lød det fra vagtchefen, at man undersøgte »et mistænkeligt forhold«, men snart stod det klart, at der var modtaget anmeldelser om skud. Skud, som man siden fandt spor efter i området.

Gennem de sene nattetimer arbejdede politiet på stedet, og tirsdag morgen blev efterforskningen genoptaget med blandt andre hundepatruljer.

Et muligt motiv for skyderiet er det fortsat for tidligt at sige noget om. Det samme er de fleste andre detaljer fra politiets efterforskning.

Da den 24-årige blev fremstillet i grundlovsforhør, skete det nemlig for lukkede døre efter anmodning fra anklagemyndigheden.

Klart står det dog, at dommeren fandt begrundet mistanke mod den 24-årige, der nu skal sidde varetægtsfængslet i fire uger.