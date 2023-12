Gennem 18 minutter susede han i bil tværs gennem en række sjællandske byer. I høj fart og med politiet lige i hælene.

Undervejs var flere menneskeliv i alvorlig fare.

Det er i hvert fald den påstand, anklager ved Nordsjællands Politi Julie Skovgaard søndag har fremlagt under et grundlovsforhør, hvor en 24-årig mand er endt med at blive fængslet for to tilfælde af fareforvoldelse.

Nok erkender den 24-årige, at han sad bag rattet i den bil, der lørdag aften var involveret i en større biljagt, men han nægter sig skyldig i sigtelserne.

Jagten blev indledt klokken 20.42 ved Bistrupvej i Birkerød, efter politiet havde forsøgt at bringe bilen til standsning. Kollegaerne fra Københavns Politi havde tidligere lørdag udsendt en efterlysning af en lignende bil, og derfor ville patruljen gerne tale med føreren.

Det havde den 24-årige dog ingen interesse i. Så selvom politiet med både lyd og lys gav tegn til, at han skulle stoppe, valgte han angiveligt at gøre det modsatte.

Han speedede op.

Straks eftersatte politiet bilen, der kørte mod vest. På sin vej foretog den 24-årige ifølge anklageren en overhaling af en anden bil, selvom der kom en modkørende. Den anden bil endte på cykelstien, men hvis føreren ikke havde været opmærksom, kunne overhalingen have resulteret i et frontalt sammenstød, vurderer politiet.

Kort tid efter skal den 24-årige med høj fart være kørt ind i et meget skarpt venstresving, og han fik derfor sent øje på det helleanlæg, hvor en far og hans søn var ved at krydse vejen.

Havde de ikke sprunget for livet, var de blevet ramt, lyder det fra politiet.

Ved Strandstræde i Slangerup stoppede biljagten brat, da den 24-årige forulykkede.

Mens hans passager straks kom ud ad bilen, lagde sig ned og lod sig anholde, var den 24-årige endnu ikke villig til at overgive sig.

I stedet fortsatte han nu flugten til fods, og politiet måtte derfor eftersøge området med hunde.

Selv da man fik øje på den 24-årige, fortsatte han med at løbe. Han måtte derfor stoppes af en politihund, der bed sig fast i hans arm.

Ifølge anklager Julie Skovgaard kom den 24-årige ikke til skade. Hans jakke gik dog i stykker ved anholdelsen.

Søndag formiddag blev han så fremstillet i grundlovsforhør for åbne døre, hvor den 24-årige dog ikke havde meget at sige, udover at han nægter sig skyldig.

Benægtelse til trods mente dommeren ved grundlovsforhøret, at der er særligt bestyrket mistanke mod ham, og derfor skal han nu sidde varetægtsfængslet indtil 14. december.

I mellemtiden skal politiet tage en lang række efterforskningsskridt, og anklager Julie Skovgaard forventer, at der vil blive rejst en række nye sigtelser mod den unge mand.

Eksempelvis kom det i retten frem, at han ikke har kørekort til andet end en knallert, ligesom han også under biljagten kørte over for rødt flere gange.

Derudover skal det undersøges, hvor hurtigt han kørte, og om han var påvirket undervejs.

