Han havde speederen i bund og alkohol i blodet, da han søndag formiddag torpederede en bil med en 41-årig kvinde og tre børn.

»Pludselig står bilen der. Jeg kunne ikke nå at bremse,« forklarede den 24-årige lettiske mand i mandagens grundlovsforhør i Herning.

Kun spritbilisten selv og et barn på syv år overlevede ulykken ved Hodsager mellem Holstebro og Herning. Kvinden, en syv-årig pige og en dreng på ni blev alle dræbt.

Derfor blev den unge mand fremstillet i retten og sigtet for uagtsomt manddrab og spirituskørsel.

Da han blev anholdt efter ulykken, lugtede han af alkohol, og der lå tomme øldåser rundtomkring i bilen.

I retten forklarede han ifølge Dagbladet Holstebro-Struer, at dåserne stammede fra øl, han havde drukket en anden dag, og han afviste at have drukket noget samme dag.

Til gengæld erkendte han, at han havde drukket lørdag aften og natten til søndag, indtil klokken var omkring to. Han skønnede selv, at det drejede sig om omkring syv øl og 'lidt vodka'.

Bilen med kvinden og de tre børn holdt stille på Hodsagervej for at svinge til venstre ad Brogårdvej, da den blev ramt bagfra af den lettiske mand.

Kvinden og den syv-årige pige omkom umiddelbart efter ulykken, mens drengen døde af sine kvæstelser tirsdag.

Da han via tolk afgav forklaring i retten, sad den sigtede bilist med blikket i gulvet og trippede med venstre fod under bordet. Hans ansigt var fyldt med sår, som han pådrog sig under ulykken.

Vidner har fortalt, at den 24-årige kørte meget stærkt lige før ulykken. Selv vurderede han hastigheden til at være mellem 90-95, måske 100 kilometer i timen.

Grundlovsforhøret endte med, at han blev varetægtsfængslet i fire uger, dels på grund af sagens skærpede omstændigheder. Dels fordi retten vurderede, at der var risiko for, at den lettiske mand ville rejse til sit hjemland, mens sagen bliver behandlet.

Den 24-årige kærede efterfølgende kendelsen til landsretten.