I en udløber af et sagskompleks sidder en 24-årig lettisk kvinde tiltalt for transport af 162 kilo narko.

Tirsdag har Københavns Byret endnu en gang åbnet dørene for en udløber af det store sagskompleks, som politiet har valgt af kalde Operation Goldfinger.

Denne gang sidder en 24-årig lettisk kvinde tiltalt for at smugle 162 kilo kokain fra Tyskland og ind i Danmark mellem april 2019 og juni samme år.

Ifølge anklageskriftet skulle det være blevet gjort i forening med en mand, som er en af de mistænkte i hovedsagen, men som politiet endnu ikke har anholdt.

Kvinden erkender at have været med på turene mellem Tyskland og Danmark, men hun nægter at have kendt til, hvad der blev transporteret.

Anklager Annika Jensen fremviser de biler, der skulle være brugt til at transportere kokainen ind over grænsen til Danmark.

Det var blandt andet en Audi A6, hvor der var blevet lavet hemmelige rum, som kunne indeholde narkoen.

Audien kan den 24-årige godt genkende.

- Men han tvang mig med på turene til Danmark, forklarer hun om den mistænkte mand.

Iført en Minnie Mouse-trøje fortæller kvinden, at de to mødte hinanden tilbage i 2017, mens hun arbejdede som danser på en natklub i Tyskland.

Han tilbød hende et sted at bo. Til gengæld skulle hun vaske hans tøj og give ham seksuelle ydelser.

Men ifølge den 24-årige forsvandt han fra Tyskland flere gange i flere måneder mellem 2017 og 2018.

Hun havde ikke penge til at blive boende i disse lejligheder, så derfor var hun nødsaget til at flytte ud, når han forsvandt.

- Jeg blev ved med at komme tilbage, fordi jeg var forelsket i ham, fortæller hun.

Samtlige pladser er i sagens anledning fyldt med forsvarerne fra hovedsagen, hvor 15 mænd er tiltalt for indsmugling af ni ton kokain til Danmark.

De 15 mænd sidder i et andet retslokale og følger med via skærme.

Den 18. september i år faldt der dom i en anden udløber af sagskomplekset, hvor en 43-årig buschauffør fik fire års fængsel for at transportere 30 millioner narkokroner fra Danmark til Makedonien.

