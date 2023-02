Lyt til artiklen

Oslo politikreds inviterede torsdag til pressemøde for at oplyse om et gennembrud i en ældre mordsag.

Drabssagen drejer sig om drabet på den 71-årige sprogforsker Knut Kristiansen, der ifølge politiet blev dræbt og mishandlet til uigenkendelighed af en han kendte.

Selvom politiet har efterforsket sagen i flere år, så har de ikke kunnet knække koden.

Men ved hjælp af ny dna-teknologi og slægtsforskning er der nu gennembrud i sagen.

»Vi har fået nye svar, og ud fra det samlede bevisbillede mener vi, at vi er sikre på, hvem gerningsmanden var. Vi mener, at gerningsmanden var en norsk mand, der var i midten af ​​40erne på drabstidspunktet. Vi tror, ​​han boede tæt på Knut på det tidspunkt. Men han døde året efter drabet, i 2000,« fortæller politiinspektør Grete Lien Metlid.

Politiet vil ikke oplyse navn på den formodede gerningsmand, men de fortæller, at han var en mand, der i perioder levede et hårdt og svært liv med stoffer og til tider alvorlig sygdom.

Han er tidligere blevet anmeldt for en række forskellige forhold, og i årene før drabet blev han sigtet for grov vold, men han blev ikke dømt før sin død.

Politiet ved ikke, om den formodede gerningsmand og Knut Kristiansen kendte hinanden.

Sagen vil blive sendt videre til Statsadvokaten med forslag om at henlægge den, fordi den tiltalte ikke er i live længere.