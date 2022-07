Lyt til artiklen

Fem personer sidder nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på Frank Dan Nørgaard Jørgensen.

Senest er en 23-årig mand torsdag eftermiddag blevet sendt bag tremmer. Han er som de andre sigtet for at have frarøvet den 40-årige mand fra Randers livet.

Sammen er de desuden også mistænkt for usømmelig omgang med lig og for at have forsøgt at skille sig af med beviser.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvandt torsdag 14. juli. Det er politiets mistanke, at han denne julidag blev dræbt på en adresse i Nimtofte. Formentlig ved kvælning.

Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politiets teknikere arbejder på en adresse i Nimtofte. Foto: Presse-fotos.dk

Fire dage senere var han endnu ikke fundet. Ikke desto mindre skred politiet til anholdelse af fire personer. To kvinder og to mænd.

Alle blev de sigtet for at have dræbt Frank Dan Nørgaard Jørgensen. Alle nægtede de sig skyldig.

De blev desuden sigtet for at have bortskaffet liget, som siden blev fundet i et skovområde ved Spentrup nær Randers.

Da den 23-årige netop sigtede mand torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Randers kom det ifølge Randers Amtsavis frem, at offerets lig blev fundet pakket ind i plastik.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldige. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

Detaljen fremgik i den sigtelse, der blev læst op, før tilhørerne blev vist ud af retssalen på grund af dørlukning.

Inden dørene blev lukket, nåede den 23-årige gennem sin forsvarer desuden at gøre det klart, at han nægter sig skyldig i de fleste af sigtelserne.

Han erkendte dog at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade i forbindelse med afbrændingen af Frank Dan Nørgaard Jørgensens bil, skriver Randers Amtsavis.

Bilen dukkede op ved en skovparkeringsplads i Vivild på Djursland fire dage efter offerets forsvinden. Udbrændt og uigenkendelig.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto. Vis mere Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Det er ikke første gang, den 23-årige er i politiets søgelys i forbindelse med sagen.

Allerede sidste torsdag blev han sammen med en 37-årig mand anholdt og taget med til afhøring.

Mens politiet besluttede, at den 37-årige skulle fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, gik den yngre mand altså fri. For en stund.

Onsdag blev han anholdt igen, og foreløbigt skal han sidde fængslet frem til 16. august, hvor der også er fristforlængelse for sagens andre varetægtsfængslede.

Foruden de fem fængslede – fire mænd på henholdsvis 23, 25, 37 og 39 år samt en kvinde på 39 – er også en 23-årig kvinde sigtet i sagen.

Hun blev dog løsladt efter endt grundlovsforhør tirsdag 19. juli.

Selvom B.T. løbende har kunne give et lille indblik i sagens detaljer, holder politiet fortsat kortende helt tæt ind til kroppen.

Af samme årsag har der været dørlukning ved de tre foreløbige grundlovsforhør.

Læs også Nye detaljer i uhyggelig drabssag: 'Noget er gået galt'

Forud for torsdagens grundlovsforhør begrundede chefpolitiinspektør ved Østjyllands Politi Klaus Arboe Rasmussen dørlukningen med, at politiet ikke ønsker oplysninger ud i offentligheden af frygt for, at det kan skade efterforskningen.

»Vi skal blandt andet have afdækket det præcise hændelsesforløb forud, under og efter drabet, og det skal afklares, hvordan de sigtede hver især har været involveret i sagen.«

Chefpolitiinspektøren oplyste i samme ombæring, at der konstant dukker nye spor og detaljer op.

Og at der på den baggrund er ved at tegne sig et klarere billede af hændelsesforløbet og de involverede.