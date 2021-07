En køretur med ansigtet begravet i telefonen, 140 km/t på en hovedvej med flere hasarderede overhalinger og en promille på 1,83 var nærmest dømt til at gå galt.

Og det gjorde det også, skriver flere medier fra egnen, herunder TV Midtvest og Viborg Folkeblad.

En 23-årig mands vanvidstur i april endte brat, da han smadrede ind i en anden bil i en rundkørsel ved Møldrup nord for Viborg.

Da han havde hovedet begravet i sin telefon, opdagede han nemlig ikke rundkørslen, før det var for sent, og hans sorte VW Golf pådrog to voksne mænd alvorlige skader.

Den ene fik kraniebrud, den andens ben blev klemt fast i bilen.

Siden april har den unge mand siddet varetægtsfængslet, og onsdag fik han så sin dom for vanvidsbilisme.

Han mister to biler, retten til nogensinde at tage et kørekort igen – og så fik han to et halvt års ubetinget fængselsstraf.

Ifølge Viborg Folkeblad er det langt fra første gang, at den 23-årige mand har kørt bil og skabt fare for andre.

Han er således tidligere dømt for ti tilfælde af sprit- og narkokørsel.

Men her stopper det ikke. Onsdag blev han nemlig også dømt for en række andre fartoverskridelser, spritkørsel og kørsel uden førerret.

Og et rambuktyveri.