En 23-årig mand er tiltalt for at have forsøgt at slå sin far ihjel.

Tilbage i marts skal den 23-årige være gået ind på sine forældres værelse klokken ni om morgenen med en kniv i hånden, som han ifølge anklageskriftet ville bruge til at slå faren ihjel.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har fået indsigt i.

Den 23-åriges advokat oplyser, at han nægter sig skyldig.

Da manden dengang blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Glostrup, fremgik det, hvordan moderen vågnede i boligen i Albertslund, og så sønnen stå med en kniv mod den sovende fars hals.

Hun begyndte at skrige, og forsøgte at fravriste kniven fra sønnen.

»Så vågner faren af skriget og kommer med i kampen og får fat i knivbladet og skærer hænderne. Sønnen løber så ud for at få fat i nye knive,« lød det dengang fra anklager Henrik Uhl Pedersen.

Herefter søgte forældrene tilflugt bag en glasdør.

Det stoppede dog ikke sønnen, der bevæbnede sig med en kniv og en brosten, som han brugte til at ødelægge døren.

Netop da den 23-årige havde fået knust den glasdør, som hans forældre gemte sig bag, ankom politiet til stedet og anholdt manden. Her overgav han sig til politiet uden at kæmpe imod, lød det under grundlovsforhøret.

Derfor endte faderen kun med overfladiske sår i hovedet og på hænderne.

Den 23-årige er i dag indlagt på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklageren går efter, at manden skal dømmes til udvisning og indrejseforbud. Derudover fremgår det, at anklagemyndigheden tager forbehold for påstand om anden sanktion end straf, hvilket kan hentyde til en behandlingsdom.

Retssagen mod den 23-årige starter i Retten i Glostrup i slutningen af november.