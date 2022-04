Politiet fik færten af ham kort efter et indbrud på hans tidligere arbejdsplads SuperBrugsen i oktober 2019.

Alligevel blev han først anholdt og sat bag tremmer i januar 2021. Her havde han ifølge anklageskriftet ikke alene et indbrud på samvittigheden. Men også ni grove røverier og en håndfuld røveriforsøg.

Da nævningesagen mod den 23-årige mand, som anklagemyndigheden kræver både fængslet og udvist, blev indledt ved Retten på Frederiksberg tirsdag, spurgte hans forsvarer:

»Hvorfor gjorde du det? Manglede du noget?«

Svaret var nej. Men hvordan i alverden er han så endt på anklagebænken i en sag, hvis anklageskrift tog anklageren en evighed at læse op?

Det havde han en smule svært ved at svare på. Også selvom han erkender nogle af røverierne. Sådan da.

»Røverierne var . … dumhed. Hvad skal jeg sige?«

»Jeg følte mig presset af en person, der havde lavet det før. Han sagde, det var nemt. Han sagde: 'Kom nu'.«

Hvem der pressede ham, ville han ikke udtale sig om.

Sikkert er det dog, at den 23-årige sammen med to kammerater sidder tiltalt for fra november 2019 og frem til januar 2021 at have begået de mange røverier og forsøg i København og omegn.

Det var grove sager, de ansatte i de butikker og kiosker, der stod for skud, blev udsat for.

Ifølge anklagemyndigheden var fremgangsmåden den samme de fleste af gangene.

Trioen stillede sig så ved butikkernes bagindgang. Ventede på, at de ansatte ville låse sig ud for at holde fri.

Men friheden blev for medarbejderne, ifølge politiet, erstattet med tre maskerede mænd med bat og en pistollignende genstand, som tvang dem tilbage i butikken, hvor de fik frataget deres telefoner og låst inde på et toilet.

Kun den, der bar nøglerne til pengeskabet, slap for toilettets tranghed, men blev i stedet tvunget til at låse op til pengene.

»I skal ikke fucke med os,« havde de angiveligt sagt en af gangene, før de var forsvundet med kosterne.

I alt løb udbyttet for de mange røverier op i et beløb på 417.000 kroner.

På grund af antallet og grovheden har anklagemyndigheden rejst tiltale efter straffelovens paragraf 288 stk. 2, som særligt skærpende på grund af grovheden, og som principielt kan give op til 10 års fængsel.

En tiltale, samtlige tre unge mænd nægter sig skyldige i.

To af dem erkender dog at have begået nogle af de omtalte røverier og forsøg. Men de afviser at skulle have været særligt grove.

De erkender desuden det indbrud i SuperBrugsen, der i første omgang fik politiet til at rette opmærksomheden mod den ene af dem.

Han havde nemlig tidligere arbejdet i selvsamme butik for en kort stund.

Om han blev fyret eller selv sagde op, var der for retten ikke helt enighed om.

Sikkert er det dog, at han ikke afleverede de nøgler, han havde fået udleveret til butikken, tilbage, da han stoppede.

Og med kendskab til alarmkoden kunne han dermed nemt kort før midnat 10. oktober 2019 låse sig ind og stjæle penge og cigaretter for sammenlagt 151.873 kroner.

For retten forklarede den 23-årige, at det ikke var ham, der havde fået ideen til at bryde ind på den gamle arbejdsplads.

Hvem idémageren var, ville han dog ikke udtale sig om.