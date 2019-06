Retssagen mod en 23-årig mand fra Skive, som er tiltalt for blandt andet at have slået en 41-årig mand ihjel på dennes bopæl i Bredgade i Bjerringbro den 1. februar sidste år, erkender drabet. Det skriver Viborg Stifts folkeblad.

Det er kommet frem i de første timer af retsmødet, som Viborg Stifts Folkeblad overværer tirsdag.

Den 23-årige har erklæret sig skyldig i langt de fleste anklagepunkter, heriblandt altså det mest alvorlige - drabet på den 41-årige.

På drabsnatten har den dengang 21-årige ifølge tiltalen også holdt en kniv op imod en anden persons hals, hvorefter han væltede vedkommende omkuld og slog hovedet ned i gulvet, hvilket "var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for dennes liv og helbred", som det hedder i anklageskriftet, som Viborg Stifts Folkeblad har fået aktindsigt i.