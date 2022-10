Lyt til artiklen

Ti timer efter det koldblodige skyderi, der onsdag aften kostede en 23-årig mand livet, blev den første mistænkte anholdt.

Og nu har Københavns Politi anholdt yderligere en.

Det drejer sig en 31-årig mand, der ligeledes er blevet sigtet i drabssagen fra Christiania. Han vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere fredag, oplyser Københavns Politi.

Det dødelige skyderi fandt sted kort før klokken 17.45 onsdag. Her var gerningsmanden gået helt tæt på den unge mand, der stod bag en hashbod i Pusher Street, og affyret adskillige skud mod offerets hoved.

Herefter var han flygtet fra stedet, der snart fik talstærkt besøg af politiet, der afspærrede et større område i forbindelse med efterforskningen.

En efterforskning, der klokken 4.45 natten til torsdag førte til anholdelsen af den 29-årige, som altså er mistænkt for at stå bag.

Da han torsdag eftermiddag blev fremstillet i grundlovsforhør, nægtede han sig skyldig i sigtelsen, der foruden manddrab også drejer sig om ulovlig våbenbesiddelse.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at det er politiets mistanke, at han ikke handlede alene.

Med blandt andet den begrundelse anmodede anklagemyndigheden om dørlukning, så detaljer fra politiets efterforskning ikke slap ud til mistænkte medgerningsmænd.

Dommeren lyttede. Dørene blev lukket og pressen sendt ud.

Det er forventningen, at samme anmodning vil lyde, når den senest anholdte fredag bliver fremstillet i Dommervagten ved Københavns Byret.