En 23-årig mand skal mandag eftermiddag fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Han er sigtet for medvirken til drab og forsætlig brandstiftelse.

Det skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Den 23-årige mand er sigtet i en sag, der udspillede sig 27. februar klokken 02:20. Her blev en 19-årig mand dræbt af skud, mens han sad i en bil på parkeringspladsen bag KFC og Netto ved krydset på Nyborgvej og Ejbygade i Odense.

Den 23-årige er desuden sigtet for at have sat ild til en rød Toyota Aygo, der blev brugt som flugtbil efter drabet. Bilen blev efter drabet brændt af på en parkeringsplads ved et lille skovområdet på Grevenlundsvej i Odense.

Siden drabet har Fyns Politi massivt efterforsket sagen, og det ledte søndag til anholdelsen af den sigtede. Han befandt sig på det tidspunkt i et sommerhusområde i Sønderjylland.

Det er politiets vurdering, at den anholdte har tilknytning til bandemiljøet i Odense.

Da sagen stadig bliver efterforsket, har Fyns Politi anmodet om lukkede døre under grundlovsforhøret. Af samme årsag har politiet derfor ikke yderligere kommentarer i sagen.