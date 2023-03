Lyt til artiklen

Det var en modvillig ung mand, der mødte op i Københavns Byret fredag formiddag.

Her var han sigtet for at stå bag en sprængning med fem til seks kilo dynamit ved Magleby Torv i Dragør natten til mandag.

I byretten var han iklædt blå bukser, en sort kasket og en sort dunjakke. På halsen har han to store tatoveringer, der strækker sig op bag hvert øre.

Efter en kort snak med sin forsvarer, tog den unge mand plads i retslokalet.

Som det første bad retsformanden ham om at fjerne sin sorte kasket.

»Det vil jeg ikke,« lød det kortfattet fra den 23-årige.

»Nå, okay,« lød det lettere overrasket fra retsformanden, der hurtigt gik videre til at få sigtelsen læst op.

Helt præcist er den 23-årige sigtet for kort efter midnat natten til mandag at have været i besiddelse af fem til seks kilo dynamit.

Sammen med én eller flere ukendte gerningsmænd skulle han have kørt til Magleby torv 34 i Dragør i en grå personbil.

Her placerede de dynamitten ved bagindgangen til en butik og aktiverede en ordning på dynamitten, der fik dynamitten til at gå af.

Eksplosionen medførte stor materiel skade, men heldigvis kom ingen personer til skade.

Den sigtede nægter sig skyldig i sigtelsen, og ønskede ikke at udtale sig i sagen.

Herefter valgte retsformanden at lukke dørene på anmodning fra anklageren.

Det blev gjort med henvisning til sagens indledende fase, og det faktum, at politiet vurderer, at der stadig er gerningsmænd på fri fod.

Grundlovsforhøret endte med, at den 23-årige blev varetægtsfængslet i 20 dage.

