En 23-årig mand har netop fået et brev, som han næppe har glædet sig til at modtage.

For indholdet gør ham en hel del fattigere.

I december 2023 blev den 23-årige standset i sin bil i Ballerup. I den forbindelse fandt politiet to beholdere med omkring 800 gram lattergas i hver.

Tre måneder forinden var han blevet standset med fire beholdere, der hver indeholdt 640 gram lattergas.

Det har nu fået hammeren til at falde, skriver Københavns Vestegns Politi på det sociale medie X.

Den 23-årige har for nylig fået tilsendt »en klækkelig bøde«, lyder det fra politikredsen, som også nævner bødens størrelse.

»Bøde på 28.000 kroner for besidde lattergas i sin bil,« skriver Københavns Vestegns Politi.

Besiddelsen af de store mængder lattergas kostede henholdsvis bøder på 5.000 og 3.000 kroner.

Ved begge lejligheder blev den 23-årige derudover sigtet for at overtræde reglerne om at transportere farlige beholdere under tryk. Det kostede ham begge gange en bøde på 10.000 kroner.

»Betales bøden ikke, går sagen i retten,« skriver politikredsen.