En 23-årig mand er sent søndag aften afgået ved døden.

Det er han efter, hvad der formentlig er et frontalt sammenstød i Gelsted omkring Tellerup Bjerge på Vestfyn.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Milan Seyfabad til B.T.

»Vi får en anmeldelse 23.15 i går søndag aften om et færdselsuheld. Der rykkede vi ud og er hurtigt fremme, og kan fortælle, at der er to biler, som er kørt sammen formentlig i et frontalt sammenstød,« forklarer vagtchefen og fortsætter:

»Her viser det sig, at en 23-årig mand var afgået ved døden på stedet.«

I samme bil som den unge mand, var der også en 22-årig kvinde, som blev kørt til Kolding Sygehus. Hun er uden for livsfare.

Modparten var en 34-årig mand, som pådrog sig alvorlig kvæstelser i forbindelse med ulykke. Han blev fløjet til Odense Universitetshospital.

Den 34-årige mands tilstand er kritisk, men stabil for nuværende.

Alle de pågældende pårørende er blevet underrettet.

Fyns Politi tilkaldte en bilinspektøren til stedet og har allerede lavet de første undersøgelser, men det er for tidligt at kunne afklare, hvad der helt konkret er sket.