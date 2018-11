Retten i Viborg har afgjort, at en 23-årig mand skal betale en bøde på 1.000 kroner for at have haft sex med en kvie.

Det oplyser anklager Rikke Camilla Berg til DR P4 Midt & Vest. Sagen er en af de første af sin slags siden den dyreværnsloven blev strammet i 2015.

Det er den 23-åriges svigerinde, som anmeldte den unge landmand tilbage i 2016, hvor hun ifølge Ekstra Bladet kom ind i stalden, hvor den 23-årige stod med bukserne nede og gjorde samlejebevægelser bag ved kvien.

- Han står der helt op mod dens røv. Jeg kan se hans erektion, selv om han lige vipper den ned i underbukserne, for bukserne står nemlig åbne, fortalte kvinden under vidneansvar ifølge Ekstra Bladet.

På anklageres spørgsmål om, om manden sagde noget, da han blev opdaget, lyder svaret fra svigerinden:

- Ja, han sagde: 'Nej, det gjorde jeg i hvert fald ikke', men jeg havde jo set det hele. Jeg er sikker på, hans penis var inde i kvien, forklarede hun.

En påstand, som den 23-årige afviste.

- Det virker helt forkert, at jeg skulle have gjort sådan noget. Jeg elsker dyr, sagde han.

Manden fik tilbage i 2016 en bøde på 1.000 kroner, som han nægtede at betale. Derfor endte sagen i retten i sidste uge, hvor den tiltalte valgte at møde op uden en forsvarer, og hvor han fortsat nægtede sig skyldig.

Indtil 2015 var det lovligt at have sex med dyr, så længe de ikke led overlast. Men dyreværnsloven blev altså strammet for tre år siden, så det nu lyder, at "Det er forbudt at have seksuel omgang med eller foretage seksuelle handlinger med dyr."

Sagen kan ikke ankes, da den beløbsmæssigt ligger under ankegrænsen.