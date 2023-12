En kredsret har fredag dømt en mand for overgreb mod en 11-årig pige på børnehjem og mod en medindsat.

En 23-årig mand i Grønland er fredag blev idømt forvaring på ubestemt tid for to voldtægter af en 11-årig pige og en 61-årig mand.

Det skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen er afsagt af Sermersooq Kredsret, som fandt ham skyldig efter tiltalen mod ham, skriver Grønlands Politi.

- Manden er tidligere dømt for forsøg på voldtægt, og nu er han så dømt for yderligere to voldtægter. Manden er efter min opfattelse farlig for borgerne i samfundet, siger anklager Gutti Harryson i pressemeddelelsen.

Den 23-årige mand trængte ind på et børnehjem i Nuuk en nat i maj sidste år, hvor han tiltvang sig oralt samleje med den 11-årige pige. Han forsøgte efterfølgende at voldtage hende yderligere en gang.

Pigens råb vækkede personalet, som overmandede manden.

Efterfølgende blev manden tilbageholdt efter et grundlovsforhør.

Mens han var tilbageholdt, tiltvang han sig oralt samleje med den 61-årige mand, og han forsøgte også at voldtage ham igen.

Den dømte mand delte celle med den 61-årige mand.

Manden var desuden anklaget for at have udsat en anden indsat for vold, røveri og ulovlig tvang.

Den 23-årige ankede dommen, hvad angår voldtægten af den 61-årige og røveriet.

/ritzau/