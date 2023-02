Lyt til artiklen

Det var angivelig et blackout, der fik en 23-årig mand til at køre frontalt ind i en 18-årig kvindelig bilist torsdag ved middagstid.

Sådan forklarede den sigtede selv under et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør tirsdag.

»Han forklarede, at han huskede at køre på vejen. Og det næste, der skete, var, at han vågnede med hovedet i airbaggen,« fortæller sagens anklager, Christian Bruhn Andersen, til B.T. og fortsætter:

»Han husker intet fra ulykken,« forklarede den 23-årige under retsmødet.

Ulykken var et frontalt sammenstød mellem to biler på Hillerødvej i Nordsjælland, hvor den 18-årige kvinde afgik ved døden.

Inden han ramte kvindens bil, mødte han en anden modkørende, som måtte undvige sammenstødet ved at køre cirka halvanden meter ud i rabatten.

»Det er så bilen efter, med den 18-årige kvinde, der endte med at blive ramt,« forklarer anklageren.

Selv blev den sigtede efter ulykken bragt til Rigshospitalets Traumecenter med helikopter, hvor han har været indlagt frem til mandag.

Den 23-årige er sigtet for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Anklagemyndigheden mener, at han anvendte sin telefon under kørslen. Det forhold nægter han sig skyldig i.

Desuden er han sigtet for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed.

Den 23-årige mand er nu varetægtsfængslet i 15 dage, hvor det er op til anklagemyndigheden at undersøge, om han har brugt sin mobiltelefon under gerningstidspunktet.

