En 23-årig bilist blev onsdag idømt fem års fængsel for at have været skyld i en ulykke, der 29. juni sidste år kostede en 16-årig dreng livet.

Det skriver Ritzau.

Retten i Viborg har onsdag kendt ham skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Han kørte alt for hurtigt og var desuden påvirket af det smertestillende medicin tramadol.

Den unge mand har straks anket dommen til Vestre Landsret.