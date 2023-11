En 23-årig mand skal et år i fængsel.

Mandag blev han ved Retten i Aarhus idømt den ubetingede fængselsstraf for et seksuelt overgreb på en jævnaldrende kvinde.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De to unge kendte hinanden overfladisk, og i januar i år sad de sammen i en bil på en parkeringsplads i Viby ved Aarhus.

Pludselig begyndte manden at tage på den 23-årige kvinde.

Han befamlede hende flere steder på kroppen, og på et tidspunkt tvang han hendes ansigt ned mod sit skridt.

Herefter fik han – fremgår det af pressemeddelelsen – udløsning på hende.

Desuden filmede han hende også, mens hun var delvist afklædt, og sendte dagen efter videoklippet til offerets ekskæreste.

»Sager om seksuelle krænkelser kan ofte være svære at bevise, da det tit vil være to personers modstridende forklaringer, der står over for hinanden. Her var der tale om en meget troværdig forklaring fra kvinden,« siger specialanklager Jesper Rubow og tilføjer:

»Derudover var der også fundet dna, der støttede hendes forklaring. Jeg er tilfreds med, at retten var enig med anklagemyndighedens vurdering i, at der var tale om et overgreb.«

Udover de seksuelle overgreb greb manden også dømt for vold mod kvinden, hærværk og trusler mod hendes ekskæreste.

Den 23-årige mand nægtede sig skyldig i de fleste forhold, men erkendte dog truslerne.

Han ankede dommen.