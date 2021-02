En 23-årig mand er torsdag morgen blevet anholdt under mistanke for at have voldtaget en 21-årig kvinde.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for B.T.

Politiet har torsdag formiddag i forbindelse med sagen gennemført tekniske undersøgelser ved Store Dyrehave i Hillerød, men kommunikationsmedarbejder Henriette Døssing vil ikke fortælle om det er her, at den formodede voldtægt har fundet sted.

»Ingen kommentarer. Vi er stadig i gang med efterforskningen, herunder også afhøringerne,« siger hun.

Politiet fik anmeldelsen af kvinden kl. 07.34 fredag morgen, og ifølge de foreløbige oplysninger skulle voldtægten være foregået umiddelbart inden.

Den 23-årige mand blev arresteret lige knap to timer senere ved 09.30-tiden og blev sigtet.

De er begge fra Hillerød-området.