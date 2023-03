Lyt til artiklen

Kraniebrud, trykkede ribben, et brækket skulderblad og flere brud på bækkenet.

Så alvorligt gik det for sig, da en bilist kørte over for rødt og bragede ind i en 23-årig kvindelig cyklist i krydset ved Christmas Møller Plads på Amager mandag aften.

Manden stak efterfølgende af fra stedet i høj fart, men knap 20 minutter senere blev den formodede gerningsmand bragt til standsning på Amagermotorvejen, fordi politiet bemærkede skader på fronten af bilen. Her blev han anholdt med hash og kokain i bilen.

Tirsdag blev den mistænkte 31-årige fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret, hvor han blev sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven – heriblandt narkokørsel.

Selv nægtede han sig skyldig og forklarede om skaderne på bilen, at det var nogle, hans familiemedlemmer havde lavet.

Han forklarede også, at der var nogen ved Circle K, der ville have fat i ham. Det var ifølge hans udsagn i forbindelse med, at han kørte fra tankstationen, at der var en person, der havde ramt foruden på bilen »med et eller andet«.

Han indrømmede, at han nok var kommet til at køre over for rødt, men han nægtede at have været narkopåvirket.

Der var flere vidner, der så uheldet ske. Et vidne forklarede under retsmødet, at han holdt for rødt lys, da han pludselig blev overhalet af en grå Mercedes-Benz med 70 kilometer i timen.

I krydset påkørte Mercedesen en cyklist, der blev slynget to til tre meter op i luften. Herefter standsede bilen i et par sekunder, men stak herefter af fra uheldsstedet i høj fart.

Det samme så to andre vidner, der også kunne fortælle, at der »lød et højt brag og skrig, mens en taske røg op i luften«.

Kvinden blev efterfølgende kørt til traumecentret, hvor hun er meldt udenfor livsfare.

Den 31-årige mand blev varetægtsfængslet i 27 dage.

