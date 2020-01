23-årige Karen Kubel Rolighed steg søndag kl 17.30 på færgen fra Bornholm til Køge og er ikke set siden.

Under overfarten er hun set på færgens overvågning, men har ikke været i kontakt med pårørende, siden færgen sejlede ud ad havnen i Rønne.

Færgen, hun var med, hedder Hammershus og har overvågning ved ind og udgangen til vogndækket, hvor gående passagerer også forlader færgen.

Personalet på færgen har fundet en mulepose med kvindens ejendele, som er indleveret til Bornholms Politi. I posen fandt man hendes tændte mobiltelefon, computer og et par sko.

Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi Vis mere Her er 23-årige Karen Kubel Rolighed fotograferet ved ombordstigningen søndag. Foto: Bornholms Politi

Karen Kubel Rolighed har bopæl i Ringkøbing og beskrives som værende 155 til 160 centimeter høj, kraftig af bygning.

Hun har brunt, mellemlangt hår og var iført en mørk striktrøje med firkantede lapper på ærmerne og noget hvidt på brystet. Hun havde hvide bukser på med sort mønster.

Hun havde også en stor, rød vandrerygsæk med sig, som ikke er fundet på færgen.

Politiet er lige nu ved at behandle de henvendelser, de har fået, og kan ikke sige mere om efterforskningen lige nu.

Det var denne færge, Karen Rolighed var med. Foto: Molslinjen Vis mere Det var denne færge, Karen Rolighed var med. Foto: Molslinjen

B.T. har talt med en af Karen Kubel Roligheds pårørende, der oplyser, at hun passede hans hus Bornholm, mens han selv var væk.

Da hun kom for at hente ham ved færgehavnen, havde hun pakket en rygsæk og besluttet at tage den næste færge mod Sjælland.

Der var få minutter til færgens afgang, så de to udvekslede kun få ord, før hun gik ind for at købe en billet.

Politiet anmoder borgere, der kan have set Karen Kubel Rolighed - eller måske har talt med hende - om at henvende sig til vagthavende ved Bornholms Politi. Dette kan ske via 114 eller på telefonnummer 56901448.