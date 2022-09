Lyt til artiklen

Efterforskningen af drabet på en 40-årig mand i juli i Nimtofte har ført til, at en 23-årig kvinde torsdag skal fremstilles i grundlovsforhør.

Hun blev første gang anholdt og sigtet i sagen 18. juli i år sammen med tre andre personer.

Dommeren i sagen fandt ikke grundlag for at fængsle hende, hvorfor hun blev løsladt.

Sigtelsen for manddrab blev dog oprethold, t og onsdag formiddag blev hun så anholdt på ny, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Vores omfattende efterforskning har nu ført til, at vi vurderer, at der er grundlag for at varetægtsfængsle den 23-årige,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Tilbage i juli blev den 40-årige Frank Nørgaard efterlyst, da han ikke havde givet lyd fra sig i flere dage.

Senere fandt politiet hans udbrændte bil på Gl. Fjellerupvej ved Vivild på det nordlige Djursland.

Samme aften blev fire personer anholdt på en adresse i Nimtofte på Djursland. Den 23-årige kvinde var blandt disse fire.

Den udbrændte bil fundet i Vivild. Foto: Øxenholt Foto.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen mand blev fundet i et skovområde nær byen Gassum ved Randers få dage senere.

Kvinden fremstilles i grundlovsforhør klokken ni i Retten i Randers.

Da hun sidste gang blev fremstillet, lød det i rettens kendelse, at hun havde afgivet detaljeret forklaring om både sin egen og de andre – på de tidspunkt – tre sigtede.

Detaljerne i forklaring blev dengang støttet af forklaringer fra både medsigtede og vidner.

Tidslinje 14. juli: Frank Dan Nørgaard Jørgensen forsvinder efter sidst at være blevet set i Nimtofte på Djursland. Det er politiets mistanke, at han omkring klokken 16.30 bliver kvalt på en adresse i samme by.

15. juli: Pårørende slår alarm til politiet.

16. juli: Politiet udsender en efterlysning af ham og hans hvide varebil.

18. juli: Fire personer – to mænd og to kvinder – anholdes og sigtes for at have dræbt den 40-årige. Der er endnu ikke fundet et lig, men den hvide varevogn dukker udbrændt op ved en skovparkeringsplads i Vivild. Samtidig ransager politiet flere adresser på Djursland.

19. juli: De fire personer fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Alle nægter sig skyldig. Tre af dem bliver varetægtsfængslet.

21. juli: Politi og teknikere er talstærkt til stede i et skovområde ved Gassum nær Randers. Her bliver Frank Dan Nørgaard Jørgensens lig fundet. Desuden bliver to mænd anholdt, men den ene løslades efter afhøring.

22. juli: En 37-årig mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Randers. Han er sigtet for blandt andet drab og for at have modtaget betaling for at bortskaffe liget. Han nægter sig skyldig, men varetægtsfængsles. En 23-årig mand bliver anholdt, afhørt og løslades.

28. juli: Den 23-årige mand, som tidligere er blevet løsladt efter afhøring, varetægtsfængsles. Han nægter sig også skyldig i drab, men erkender at have bortskaffet en tønde med aske og en nummerplade.

På den baggrund fandt Retten i Randers altså ikke, at der var begrundet mistanke mod hende.

Retten vurderede dog, at der var begrundet mistanke om, at de tre andre havde været medvirkende til Frank Dan Nørgaard Jørgensens død, og de blev derfor fængslet – og har været det lige siden. Der tale om en mand og en kvinde på 39 år samt en mand på 25 år.

Også en 37-årig mand og en 23-årig mand er siden blevet anholdt og fængslede i sagen.

Fælles for alle sagens sigtede er, at de nægter sig skyldige.