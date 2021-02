En mand og en kvinde blev dræbt med flere end 100 knivstik i Maniitsoq. Landsretten stadfæster dom.

En decembernat i 2019 blev en mand og en kvinde dræbt i et blodigt knivstikkeri i Maniitsoq i Vestgrønland.

Tirsdag er en 23-årig idømt forvaring på ubestemt tid ved Grønlands Landsret. Det oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse. Det er en stadfæstelse af dommen fra Qeqqa Kredsret i december.

Den 23-årige mand overfaldt 17. december 2019 en 55-årig mand og udsatte ham for vold.

Ud på natten gik det for alvor galt. Manden blev stukket mindst 39 gange på kroppen med forskellige knive, og en 51-årig kvinde fik mindst 70 knivstik. De blev desuden begge udsat for vold mod hovedet.

Anklagerfuldmægtig Emil Maegaard-Hoffmann er tilfreds med dommen.

- Jeg er naturligvis tilfreds med, at landsretten var enig med kredsretten og anklagemyndigheden i, at den tiltalte skulle idømmes lovens hårdeste foranstaltning, nemlig forvaring, siger han i pressemeddelelsen.

Sagen i Landsretten har ikke skullet tage stilling til skyldspørgsmålet. Manden og hans forsvarer havde kun anket med henblik på at få en mildere dom.

Forvaring er en indespærring på ubestemt tid af personer, som retten anser for at være særligt farlige.

Forvaring idømmes, når retten anser det for nødvendigt for at beskytte samfundet mod den farlige person.

/ritzau/