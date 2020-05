Mand sigtet for at forsøge at købe skydevåben til terror bliver varetægtsfængslet til 28. maj, afgør dommer.

En 23-årig mand er blevet varetægtsfængslet til 28. maj for forsøg på terror.

Det har en dommer i Retten på Frederiksberg besluttet fredag eftermiddag.

Manden er sigtet for i månederne op til 30. april at forsøge at anskaffe sig et eller flere skydevåben et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet.

Det skete angiveligt med henblik på at begå et terrorangreb i Danmark eller udlandet. Det fremgår af sigtelsen, som senioranklager Marie Petersen har læst op.

Det fremgår ikke af sigtelsen, hvor terrorangrebet skulle finde sted.

Manden, der blev anholdt torsdag, nægter sig skyldig. Det fortæller hans forsvarer, Steffen Thorborg.

Den 23-årige ønskede desuden ikke at udtale sig ved grundlovsforhøret, fortæller forsvareren. Det var efter forsvarerens anbefaling.

- Vi vidste ikke, hvad vi skulle ind og mødes med. Så måtte vi så se, hvad der kom. Så kan det godt være, at der skal være en snak efterfølgende med politiet. Det ved jeg ikke. Det skal jeg drøfte med ham, siger Thorborg.

Den mistænktes foretagende mislykkedes ifølge sigtelsen, fordi han blev anholdt. Det skete torsdag klokken 13.51 ved en koordineret aktion mellem Københavns Politi og PET.

Dørene ved retsmødet blev lukket, og derfor kommer der ikke mere frem om efterforskningen på nuværende tidspunkt.

Foruden at lukke dørene valgte dommeren også at følge en anmodning om at beskytte den sigtede med et navneforbud.

Den unge mand ankom til retssalen iført en sort vindjakke, som sluttede tæt om ham. Hætten havde han trukket over hovedet, så man kun kunne se ansigtet. Han sad stille, mens anklageren læste sigtelsen op.

I retssalen var også syv betjente med skudsikre veste, som holdt øje.

Operativ chef i PET Flemming Drejer fortalte torsdag, at den mistænkte har handlet alene.

- Det er vores vurdering, at pågældende har ageret alene og planlagt en eller flere aktioner, der er inspireret af militant islamisme, sagde Flemming Drejer.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fortalte efterfølgende, at manden angiveligt ville skyde mod folk og politiet.

- Vi har den viden, at han er islamistisk inspireret, og at han ville begå et terrorangreb, eventuelt skyde mod folk og skyde mod politiet, sagde Hækkerup til TV2 News.

/ritzau