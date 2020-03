Politi efterforsker mulig kobling mellem drabssag og sag om skyderi i Husum.

I weekenden blev en 24-årig mand fundet død i en lejlighed i Søborg ved København, og Københavns Politi sigter nu en 23-årig mand for at have dræbt ham.

Politiet mener, at den 23-årige med vilje påkørte den 24-årige på et stisystem ved Vestvolden nær Frederikssundsvej i Husum natten til lørdag.

Herefter lykkedes det den 24-årige at komme til en lejlighed på Tinghøjvej i Søborg, hvor han blev fundet død.

I første omgang blev sagen efterforsket af Københavns Vestegns Politi, men mandag oplyste politiet, at efterforskningen blev overtaget af Københavns Politi.

Det er gerningsstedet, som er afgørende for, hvilken politikreds der skal efterforske en sag.

Samtidig er der muligvis en forbindelse til en sag, som i forvejen efterforskes af Københavns Politi. Det drejer sig om en skudepisode fredag aften, altså nogle timer inden drabet, på Gadelandet i Husum.

Ved skudepisoden blev en 22-årig mand ramt af skud.

Den 23-årige mand bliver tirsdag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byrets dommervagt.

/ritzau/