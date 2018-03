En 23-årig motorcyklist mistede fredag aften livet i en ulykke mellem Filskov og Uhe vest for Vejle.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi ifølge TV Syd.

Ulykken skete, da den 23-årige motorcyklist kørte sammen med en traktor og gyllevogn på Bredsten Landevej, som ligger ved Filskov i det sydøstlige Jylland.

Han blev dræbt på stedet, oplyser politiet.

Den 23-årige mand er ifølge TV Syd fra lokalområdet, og de pårørende er underrettet.

Politiet oplyser til TV Syd, at en bilinspektør er tilkaldt for at undersøge årsagen til ulykken.