»Jeg går ind mod butikken og sikrer mig, der ikke er nogen, så jeg ikke skader nogen. Så tager jeg dynamitten, lægger den ved forretningen og tænder den med en lighter. Så sprang den i luften.«

Sådan har en 23-årig mand ved navn Saim Nazir forklaret tirsdag ved Københavns Byret om den bombe, der blev detoneret ved mobiltelefon-forretningen Drop 'N Fix på Magleby Torv i Dragør kort efter midnat 6. marts i år.

Her afbrød et gevaldigt brag pludselig natteroen, og nu har den 23-årige mand valgt at tilstå sin rolle i sagen og er blevet idømt fem års fængsel, ligesom han udvises af Danmark. Han har nu to uger til at overveje, om han vil anke.

»Jeg blev presset til det. Og så bukkede jeg under og gjorde det,« forklarede den 23-årige og henviste til, han var blevet hyret af en bagmand til at udføre bombesprængningen.

Da anklager Andreas Christensen spurgte, hvordan og hvem han var blevet presset af, lød svaret:

»Det kan jeg ikke komme ind på af frygt for repressalier.«

Dog forklarede han, at korrespondancerne med bagmanden var blevet ført over beskedtjenesten Signal.

I retssalen var to af de tre andre sigtede i sagen også mødt op. Heriblandt en 33-årig mand, der ifølge B.T.s oplysninger er medlem af Bandidos. De smilede alle til hinanden inden retssagens start.

Sådan så det ud efter bombesprængningen. Foto: Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Sådan så det ud efter bombesprængningen. Foto: Foto: Steven Knap / Byrd

Den 23-årige kunne ikke forklare, hvad motivet var til, at forretningen skulle sprænges i luften, da han bare var blevet instrueret af bagmanden.

»Måske var det for at skræmme personen, der ejede butikken, men jeg ved det ikke.«

Af retsmødebegæringen fremgår det, at den 23-årige sammen med en eller flere gerningsmænd fem dage inden sprængningen anskaffede sig 4,77 kilo dynamit, der blev anvendt til at konstruere bomben.

Sprængstoffet blev transporteret fra Sverige i en VW Golf og til den nu dømtes opholdsadresse i Kastrup, hvor bomben blev opbevaret indtil 6. marts.

Ved midnat samme dag blev bomben afhentet af gerningsmændene, der sammen med den 23-årige i en BMW kørte til Magleby Torv og placerede bomben ved Drop N' Fix-butikken.

»Inden fik jeg kolde fødder og ringede til bagmanden. Men hvis jeg ikke gjorde det, så var jeg bange for, det ville gå udover mig og min familie,« forklarede han.

25 minutter senere blev bomben detoneret. Men bomben fungerede kun delvist, idet kun en del af eksplosivstoffet eksploderede.

Alligevel forvoldte sprængningen skade for knap 612.000 kroner på bygningen og i butikken. Ingen personer kom til skade. Den nu dømte skal betale sagens omkostninger.

Foruden den 23-årige nu dømte er også tre andre personer sigtet i sagen. To af dem blev anholdt kort efter sprængningen og i juni skred politiet så til anholdelse mod den tredje person, der ifølge B.T.s oplysninger er medlem af Bandidos.

Alle tre nægter sig skyldige.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast: