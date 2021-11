En 23-årig far er idømt fem år og seks måneders fængsel for at have udøvet grov vold mod sin nyfødte datter.

Dommen er faldet mandag i Retten i Nykøbing Falster. Det oplyser anklager Susanne Bluhm.

Manden, der nægter sig skyldig, har anket dommen til landsretten.

