Det koster 23-årig to års fængsel at sætte ild til kollegie i København og udsætte 37 menneskers liv for fare.

Unge beboere lå og sov tidligt om morgenen den 15. januar i år, da brandalarmen på det 400 år gamle kollegium Regensen i København gik i gang.

Det viste sig senere, at en 23-årig mand havde sat ild til stedet. Det koster ham onsdag en straf på to års fængsel, afgør Københavns Byret.

Laurits Wulff Holm har i forvejen erkendt anklagen mod ham om at udsætte 37 menneskers liv for fare, og i sidste uge fik han i retten lov til at sætte ord på, hvad der drev ham.

I månederne forinden ildspåsættelsen var den unge mand og hans kæreste gået fra hinanden, hvilket havde forværret hans i forvejen skrøbelige mentale tilstand, forklarede manden.

Derfor var han vred på kvinden, som var beboer på Regensen på gerningstidspunktet.

- Det handlede om, at jeg ville ødelægge noget, hun godt kunne lide, sagde han om sit motiv for at gøre det.

Den tidlige januar morgen satte han kursen mod kollegiet med seks flasker sprit i tasken. Dem havde han stjålet i en Føtex-butik på Fasanvej kort forinden.

Flaskerne tømte han ud over en trappeopgang på kollegiet. Den trappeopgang, som førte op til ekskærestens bopæl.

Takket være brandalarmen blev brandvæsenet dog hurtigt gjort opmærksom på branden, og derfor endte den også med at blive slukket, inden den fik lov til at brede sig.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med branden. Tilbage var blot sodskader.

Torsdag i sidste uge lod han sagens dommer vide, at han ikke havde til hensigt at skade beboerne i bygningen. Heller ikke ekskæresten.

Men han erkendte dog, at handlingen i sig selv kunne få potentielle konsekvenser. Både for beboere og bygningen selv, der er anslået til at have en værdi på 55 millioner kroner.

På trods af intentionen om at sætte ild til bygningen, skete det i sidste ende ved lidt at et tilfælde, forklarede han desuden.

Ganske rigtigt hældte han bevidst sprit ud over trappeopgangen og fodlister. Men inden han satte ild til det, valgte han i stedet at tænde en cigaret for at genoverveje sin handling.

- Men så går der ild i cigaretten og i mine vanter, og så taber jeg det, fordi jeg bliver overrasket. Og så går der ild i det hele, sagde han.

Ud over straffen på to års fængsel er han også blevet dømt til at betale over en halv million kroner i erstatning til Regensens forsikringsselskab.

