Natten til tirsdag har en 23-årig mand mistet livet i en ulykke.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi til JydskeVestkysten.

Der er tale om en soloulykke, som skete på Skodborgvej i Rødding.

Her mistede manden af endnu uvisse årsager kontrollen over sit køretøj, som endte i rabatten og efterfølgende ramte et træ, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Michael Karlsen til lokalmediet.

Ulykken blev anmeldt klokken 04.07 tirsdag morgen.

Mandens pårørende er underrettet.

En bilinspektør er i gang med at undersøge omstændighederne bag ulykken nærmere.

»Vi har stadig afspærret, og indtil videre må folk finde andre veje, men vi regner med at åbne vejen igen hurtigst muligt,« siger Michael Karlsen.

