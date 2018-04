To mænd er sigtet for at have overfaldet en ung mand og holdt ham fanget i et bagagerum i 2,5 time tirsdag.

Hillerød. En 23-årig mand blev tirsdag aften holdt fanget i flere timer af to mænd, som smed ham ind i et bagagerum.

Det oplyser Nordsjællands Politi, som torsdag aften anholdt to mistænkte mænd, og fredag formiddag kræves de varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i Retten i Hillerød.

De to anholdte er 23 og 22 år. Ifølge politiet overfaldt de den unge mand i Allerød og smed ham efterfølgende ind i et bagagerum og kørte rundt med ham.

Ifølge sigtelsen foregik frihedsberøvelsen fra klokken 21 til 23.30.

Det er usikkert, hvorfor de to mænd overfaldt den unge mand og hvad deres relation er. Politiet kan ligeledes endnu ikke oplyse, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelsen.

/ritzau/