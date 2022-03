Politiet efterlyser onsdag middag en 23-årig afghansk pige.

Hun skulle i dag have forladt et ridecenter i Eskilstrup ved Rønnede, der ligger øst for Næstved.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Politiet er selv til stede i området, hvor betjente leder efter kvinden med blandt andet hundepatruljer, oplyses det.

Den 23-årige afghanske kvinde skulle være iført sort tøj og muligvis med et lyserødt tørklæde. Hun kan eventuelt også være i besiddelse af en ridehjelm.

Politiet kan kontaktes på tlf. 1-1-4.

B.T. følger sagen ...