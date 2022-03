23 år.

Så længe sad Lamonte Mclntyre indespærret bag tremmer for et dobbeltmord, som han ikke har begået.

Den nu 45-årig Lamonte Mcltyre fra den amerikanske stat Kansas, har brugt en stor del af sit liv i fængsel.

Han har nemlig afsonet to livstidsdomme for mordene i 1994 på 21-årig Doniel Quinn og hans fætter 34-årig Donald Ewing.

De blev skudt ved højlys dag, da de sad i en bil i et narkotikabefængt kvarter i Kansas City.

Men det var ikke Mclntyre, der stod bag mordene, og straffen har været én stor fejl. Det skriver The Guardian

Derfor kræver McIntyre nu 93 millioner dollar, omkring 626 millioner kroner, i erstatning fra det amt, hvor han blev dømt. Og desuden fra en tidligere politidetektiv ved navn Roger Golubski, som han mener, har straffet ham uberettiget.

Lamonte McIntyre og hans mor, Rosie Mclnytre, hævder i en retssag, der blev anlagt tilbage i 2018, at regeringen i Wyandotte County og Kansas City er ansvarlig for Golubskis handlinger og andre betjente involveret i hans retsforfølgelse.

McIntyres mor kræver desuden 30 millioner dollar, omkring 202 millioner kroner, i erstatning. Hun hævder nemlig, at samme politidetektiv tvang hende til sex, hvilket hun afviste og han derfor senere anklagede sønnen for dobbeltdrab.

Hun påstår derudover, at Golubski misbrugte sorte kvinder i årevis, og at mange betjente var bevidste om hans adfærd. Den sag omfatter 73 kvinder.

Golubski afviser dog anklagerne, og regeringen vil ikke tage ansvar for sagen, fordi betjentenes handlinger var uden for rammerne af deres ansættelse.

McIntyre blev løsladt fra fængslet i 2017, efter at en anklager bad retten om at frafalde hans domme og frafalde alle anklager. I 2020 blev han tildelt et uskyldsbevis og 1,5 millioner dollar, omkring ti millioner kroner, fra staten.

I dag bor han i Arizona og lider af posttraumatisk stress.