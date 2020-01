Retten i Sønderborg har dømt en stribe personer for at modtage tv-signaler uden at betale for det.

Gennem flere år fuskede en stribe mænd og kvinder sig til gratis satellit-tv, men onsdag faldt regningen ved Retten i Sønderborg.

Her var i alt 28 personer tiltalt for at overtræde lov om radio- og fjernsynsvirksomhed ved at bruge pirat-tv-bokse til at omgå det krypterede tv-signal.

22 af de 28 blev idømt bøder på mellem 12.500 kroner og 20.000 kroner, oplyser sagens anklager, Kaare Linde, fra Bagmandspolitiet.

Langt de fleste af de 22 dømte dukkede ikke op i retten og havde på forhånd tilkendegivet, at de ville betale bøden.

Tre af de tiltalte erkendte sig skyldige, men de var utilfredse med bødens størrelse, og dommen vil derfor blive afsagt på et senere tidspunkt.

To nægtede sig helt eller delvist skyldige, og deres sager skal behandles i et nyt retsmøde.

Den sidste tiltalte blev frifundet. Vedkommende boede som lejer hos en af de andre, som tog det fulde ansvar for forbrydelserne.

Foruden bøderne besluttede retten, at de piratbokse, som de dømte har anvendt til at kunne afkode de krypterede signaler, skal beslaglægges.

Sagen startede med en anmeldelse fra en rettighedshaver om, at tv-signalerne blev delt ulovligt. På den baggrund indledte Bagmandspolitiet en efterforskning, og i april 2018 slog man så til.

Der blev foretaget ransagninger og beslaglæggelser flere steder, og 6. maj i fjor blev hovedmanden i en tilståelsessag idømt 30 dages betinget fængsel.

Han blev dømt for via en server at have delt den dekrypterende funktion, som hans tv-boks med tilhørende tv-kort havde til en række personer. Han blev desuden dømt til at betale cirka 450.000 kroner i erstatning til tv-udbyderne.

De, der blev dømt onsdag, blev også dømt til at betale erstatning til tv-udbyderne.

Det betyder dog ikke, at rettighedshaverne kan få erstatning to gange, men det giver dem mulighed for at inddrive pengene enten hos sortseerne eller hos hovedmanden.

