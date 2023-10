En brand på en altan har medført, at flere beboere i øjeblikket er blevet evakueret fra deres hjem på Blichersvej i Helsingør.

Det fortæller Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi får en melding om, at der er brand på en altan på 2. sal. Det har medført, at ruderne ind til lejligheden er sprunget, og det har gjort, at vi har evakueret opgangen,« fortæller vagtchef David Buch.

Der er tale om seks lejligheder med i alt 22 personer, der er blevet evakueret.

»Beboeren siger selv, at han var ude at ryge på sin altan. Han mente, at han havde slukket cigaretten, men kort efter var der ild i noget,« fortæller vagtchefen.

I forbindelse med branden, er der kommet en ambulance til stedet for at kontrollere, om nogen skulle have indikationer på røgforgiftning.

»Men det skulle umiddelbart ikke være tilfældet,« lyder meldingen fra vagtchefen.

Branden er nu slukket, men politi og brandvæsenet er fortsat på stedet for at lave kontrol af tagkonstruktionen. Derfor er de berørte beboere ikke kommet tilbage til deres lejligheder endnu.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 09.42.

