En 22-årig udenlandsk statsborger er blevet idømt to års fængsel og udvisning fra Danmark ved Retten i Lyngby.

Det sker som følge af en stor svindelsag, hvor personen har svindlet 67 ældre borgere, skriver Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Den 22-årige, som er bosiddende i Nivå, var samlet set tiltalt for hele 297 forhold.



Heriblandt såkaldt kontaktbedrageri, hvor han i samarbejde med flere andre i perioderne april til juli 2021 og november 2021 til marts 2022 har kontaktet en lang række ældre medborgere telefonisk og udgivet sig for at være fra banken.

Herefter har gruppen, der samlet har svindlet for mere end en million kroner, lokket ofrene til at udlevere både kort- og pinkoder.

Manden, som efter eget udsagn havde været chaufføren i gruppen, blev kendt skyldig i de fleste tiltalepunkter, hvorfor han blev idømt både fængsel og udvisning for bestandig. Han skal desuden betale erstatning til ofrene.

Sagen er anket til Østre Landsret.

»Vi synes, at sagen har fået et særdeles tilfredsstillende udfald. Denne form for kriminalitet, der specifikt går efter ældre medborgere, er særdeles grov, og derfor er vi tilfredse med, at sagens mange skærpende omstændigheder har ledt til en hård dom,« fortæller anklager Christian Bruhn-Andersen og tilføjer:

»En sådan dom sender et klart signal om, at kontaktbedrageri tages meget seriøst.«